Sentencian a tres policías federales por extorsión en Estado México
La Fiscalía General de la República reafirma su compromiso contra conductas ilegales de sus servidores públicos.
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Un juez dictó sentencia de cuatro años tres meses de prisión, multa, destitución del cargo e inhabilitación por cinco años a dos Policías Federales Ministeriales, identificados como Mauricio Gutiérrez Sánchez y Edwin Jair Tapia Rivera por el delito de extorsión agravada en el municipio de Santa María Totoltepec, Estado de México, en el mercado "El Piojo".
Detalles confirmados
En tanto, otro elemento, Gonzalo Alemán Peña, recibió una sentencia de cuatro años y dos meses de prisión y suspensión de sus derechos civiles y políticos por el mismo delito.
Los uniformados estaban adscritos a las Fiscalías Federales en este caso de la delegación regional de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de México.
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Acciones de la autoridad
Tras la investigación realizada, el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) aportó las pruebas y el juzgador dictó la sentencia.
En tanto, la FGR señaló que no tolera conductas al margen de la Ley en las que incurran servidores públicos de la institución.
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