SEP analiza recortar ciclo escolar por Mundial 2026 en México

CIUDAD DE

, mayo 10 (EL UNIVERSAL).-

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ya vivió dosy en ninguno se suspendieron clases ni se redujo el ciclo escolar. Ni en, cuando el país recibió por primera vez la Copa del Mundo bajo el gobierno deconquistó el torneo, ni en, durante el sexenio de, cuandoconvirtió a Argentina en campeona y dejó una de las Copas más recordadas de la historia.En ambos casos, el, oficinas y televisores, pero-----analizapor2026Ahora, rumbo al2026 que organizarán conjuntamente, la Secretaría de Educación Pública () analiza terminar eldesde el, casi un mes antes de lo habitual.La justificación oficial combina las altas temperaturas en varias entidades con lafutbolero. Sin embargo, la propuesta encendióporque nini, también sedes del campeonato, han planteado reducir clases o modificar drásticamente sus calendarios escolares.El debate se da además en medio de preocupaciones por elacumulado tras la pandemia, losy las constantes suspensiones de actividades escolares en distintos estados.Para muchos, laes inevitable: ni eldelni el de la "Mano de Dios" de Maradona alteraron el calendario escolar mexicano... pero el de 2026 podría convertirse en el primero en hacerlo.Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (), el promedio de días de clase entre losronda entreal año.registra entrelectivos, mientrasalcanza entre 205 y 214., Colombia, Costa Rica y Dinamarca también reportan calendarios cercanos a los 200 días de clases.Con la propuesta planteada por autoridades educativas,pasaría a tener alrededor deefectivos de clases en----advierteEl Instituto Mexicano para la Competitividad () advirtió que adelantar el fin de clases alpodría profundizar el, aumentar las desigualdades y golpear especialmente a lasA través de una serie de mensajes publicados en, el organismo sostuvo que reducir cinco semanas de clases afectaría directamente el aprendizaje dede estudiantes en un país que ya enfrenta graves problemas educativos."Las decisiones en política educativa requieren", señaló el instituto.Elrecordó que actualmente 66% de los estudiantes no dominabásicas; apenas 34% logra resolver problemas matemáticos elementales y ningún alumno alcanza elde razonamiento matemático.La advertencia ocurre mientrasse ubica en el lugar 35 de 37 países evaluados por lade la, además de registrar el peor desempeño en ciencias y una de las caídas más severas en matemáticas y comprensión lectora desde 2003.El organismo también alertó que eltendríay sociales. Solo enpública trabajan más de un millón de personas y la nómina mensual docente ronda los 17 mil millones de pesos, lo que abre interrogantes sobre el manejo presupuestal en caso de modificar el calendario.Pero uno de los puntos más delicados, subrayó el, es elen lasdentro de losActualmente, lasdedican cerca desemanales aly de cuidados. Con niñas y niños fuera de clases un mes antes, esapodría elevarse hasta 65 horas por semana, afectando sobre todo acon menorTambién recordó que lacayó en todos los niveles dedurante la. En preescolar pasó de 71.9 a 63.6%; en primaria de 98.6 a 94.5 y en secundaria de 87.6 a 82.2%.Además, señaló quede mexicanos enfrentany que en estados comomás del 30 por ciento de la población no concluyó la educación obligatoria."Reducir el ciclo escolar representa unen el aprendizaje y contribuye al", insistió el organismo.