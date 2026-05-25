SEP confirma suspensión de clases el 29 de mayo en todo México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Estamos a punto de terminar mayo y miles de padres de familia ya comenzaron a preguntarse si los alumnos de kínder, primaria y secundaria tendrán un nuevo descanso escolar antes de que concluya el ciclo 2025-2026.

SEP confirma suspensión de clases el 29 de mayo 2026

La noticia ha generado interés debido a que se trata de uno de los últimos fines de semana largos antes de las vacaciones de verano. Además, también surgieron dudas sobre un posible descanso por el inicio del Mundial 2026, tema que ya fue aclarado oficialmente.

¿Habrá suspensión de clases a finales de mayo?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sí. De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el próximo viernes 29 de mayo, los estudiantes de educación básica no asistirán a clases.

Ese día, las aulas de escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo permanecerán vacías debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una actividad obligatoria para maestros y directivos que se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Por ello, miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo en la recta final del ciclo escolar.

Después de esta fecha, únicamente quedará otra suspensión oficial: el viernes 26 de junio, día en que se realizará la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar de este ciclo lectivo.

SEP aclara que habrá clases el 11 de junio pese al Mundial 2026

¿Habrá clases el 11 de junio por el Mundial 2026?

Aunque en los últimos días comenzó a circular información sobre una supuesta suspensión de clases el próximo 11 de junio debido a la inauguración del Mundial 2026, torneo en el que México será sede del partido inaugural, la SEP no contempla ningún descanso para esa fecha, por lo que sí habrá clases normales en escuelas de educación básica.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

El calendario escolar establece que el Ciclo Escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el próximo 15 de julio de 2026.

Aunque anteriormente se había planteado adelantar el fin de clases al 5 de junio, esa decisión fue revocada posteriormente por el Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum.