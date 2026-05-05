SEP realiza Congreso Nacional de Comunidades de Aprendizaje

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Educación Pública,

, encabezó el

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de"Aprender en comunidad: diálogo, colaboración y transformación educativa", impulsado por el(Conafe), con el objetivo de fortalecer la Nueva Escuela Mexicana desde las comunidades y sus contextos.Durante el encuentro, el funcionario afirmó que lasrepresentan "ladel país", al promover un modelo basado en el diálogo, la colaboración y la, en el que el conocimiento se construye de manera colectiva entre docentes y estudiantes.Acompañado por la subsecretaria de Educación Básica,, y el director general del Conafe,, Delgado señaló que este esquema complementa laal reconocer el aprendizaje como una experiencia viva, ligada al entorno social y cultural.El Congreso reunió ade todo el país para, reflexionar sobre su práctica docente y generar propuestas orientadas a fortalecer la Educación Básica.Entre los objetivos planteados destaca ampliar el alcance de estas comunidades para que losevolucionen hacia espacios deen todas las entidades.El titular de la SEP subrayó que lavigente tiene como uno de sus pilares la, entendida como un ejercicio colectivo que fortalece al magisterio y permite retroalimentar eldesde las aulas.Por su parte,indicó que el Congreso constituye un espacio estratégico para construir una educación con, donde la escuela se vincule con su entorno y promueva elentre docentes.A su vez,destacó que laes el núcleo de este modelo, al sostenerse en vínculos entre docentes y estudiantes que favorecen ely la construcción conjunta del conocimiento.