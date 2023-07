"Sería una barbaridad, un exterminio": AMLO sobre menores migrantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sería "una barbaridad, extremo, inhumano, un exterminio" que agentes de Texas empujen a niños o bebés migrantes al Río Bravo.

"No lo creo, sería una barbaridad, es extremo, es inhumano, es exterminio, no lo creo".

"The Houston Chronicle" difundió correos electrónicos de un agente del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) que revelan el trato inhumano a los migrantes en la iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador de Texas Greg Abbott.

Según las comunicaciones, el agente presenció y describió acciones "inhumanas", como la orden de empujar a niños pequeños y bebés de regreso al Río Bravo y la negación de agua a solicitantes de asilo incluso en condiciones extremas de calor.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que el negar agua a quienes intentan cruzar la frontera con Estados Unidos "sí es posible".

"Lo otro sí es posible, que no se le de agua a migrantes y que incluso se les persiga, se llegó en un tiempo a cazar a migrantes, tremendo, porque fomentaron ese odio a migrantes".

Sin embargo, el mandatario señaló que esas medidas antimigrantes no dejan de ser propaganda y publicidad que busca obtener votos.

"Yo creo que ya no les funciona eso, la gente de Texas no ve bien eso, todo cambia, pero los políticos conservadores de Estados Unidos siguen usando esa estrategia antimigrante porque piensan que con eso tendrán votos".