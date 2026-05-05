CIUDAD DE

, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El titular de la

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(Defensa),dijo que else originó desde la independencia y tuvo un impulso en la gesta heroica de 1862 en laDurante ladelde ladel 5 de Mayo de 1862 y toma dede los conscriptos del, en la plaza de Puebla, el alto mando comentó que en el año 2000, como hecho inédito, se incluyó lacomodel Servicio Militar quienes se integran a las actividades de este mandato institucional."En la presente administración, elha evolucionado hacia unque... La disciplina, responsabilidad social, respeto a los, patriotismo y la identidad nacional y sobre todo el amor a"Para lograr este nuevo enfoque se llevó a cabo ladedesabatinas, programándose en dos escalones a partir de este año, con el fin deque se encuentran incorporados al sector laboral", resaltó el secretario acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.Agregó que se fortaleció elen las materias de, legislación y ética militar,, derecho internacional humanitario, protección civil, y plan DN III-E.Además, se implementarona la difusión de laIndicó que con la toma dedel, yreafirman sude"Y de mantenerse prestos para acudir al llamado de la patria como los hicieron los héroes de lasoldados delen esta memorable fecha ustedes sellarán su deber irrenunciable con la nación", aseveró Trevilla Trejo.El titular de la Defensa invitó a losa que sigan poniendo todo sudurante su"Aprovechen el... Para emplearlos endey busquenenriquezcan su vida cotidiana."Recuerden queincita a losa tenercon", precisó.