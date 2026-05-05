Servicio Militar evoluciona con enfoque integral: Defensa
La inclusión de mujeres voluntarias y la actualización de contenidos marcan la nueva etapa del Servicio Militar.
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CIUDAD DEMÉXICO , mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional
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(Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo dijo que el nacionalismo mexicano se originó desde la independencia y tuvo un impulso en la gesta heroica de 1862 en la Batalla de Puebla.
Durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862 y toma de Protesta de Bandera de los conscriptos del Servicio Militar Nacional, en la plaza de Puebla, el alto mando comentó que en el año 2000, como hecho inédito, se incluyó la participación de las mujeres como voluntarias del Servicio Militar quienes se integran a las actividades de este mandato institucional.
"En la presente administración, el Servicio Militar Nacional ha evolucionado hacia un enfoque social integral que fortalece a los jóvenes... La disciplina, responsabilidad social, respeto a los derechos humanos, patriotismo y la identidad nacional y sobre todo el amor a México.
"Para lograr este nuevo enfoque se llevó a cabo la reducción del periodo de adiestramiento de 44 a 13 sesiones sabatinas, programándose en dos escalones a partir de este año, con el fin de apoyar a los jóvenes que se encuentran incorporados al sector laboral", resaltó el secretario acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Agregó que se fortaleció el contenido temático en las materias de civismo, legislación y ética militar, derechos humanos, derecho internacional humanitario, protección civil, y plan DN III-E.
Además, se implementaron pláticas orientadas a la difusión de la cultura de seguridad nacional y sistema educativo militar.
Indicó que con la toma de Protesta de Bandera a 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional, y 800 mujeres reafirman su compromiso de custodiar el lábaro patrio.
"Y de mantenerse prestos para acudir al llamado de la patria como los hicieron los héroes de la batalla de Puebla. Jóvenes soldados del Servicio Militar Nacional en esta memorable fecha ustedes sellarán su deber irrenunciable con la nación", aseveró Trevilla Trejo.
El titular de la Defensa invitó a los jóvenes a que sigan poniendo todo su empeño y esmero durante su adiestramiento.
"Aprovechen el cúmulo de conocimiento... Para emplearlos en beneficio del pueblo de México y busquen nuevas habilidades enriquezcan su vida cotidiana.
"Recuerden que México incita a los jóvenes a tener ideales con principios y valores", precisó.
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