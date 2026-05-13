Sheinbaum alista gira para supervisar proyectos en Campeche y Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

adelantó que este fin de semana

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y Yucatán para revisar los avances del sistema de carga del Tren Maya hacia Puerto Progreso, el cual iniciará operaciones en enero de 2027 en algunos tramos.Durante la conferencia de este miércoles 13 de mayo, la mandataria también destacó que el domingo, se firmará el IMSS-Bienestar en el estado de Yucatán e inaugurará el Hospital General "Dr. Agustín O'Horán", al que llamó elde América Latina.Por lo que, a partir del, todos los servicios de salud en la entidad serán gratuitos. Este fin de semana, también se inaugurarán una, unay un hospital de la Secretaría de Marina (Semar)."A partir del lunes 18 (de mayo), todos los servicios de salud del Estado de Yucatán serán gratuitos, que no son gratuitos todavía. La agenda completa: vamos a Campeche el viernes, luego vamos a Yucatán, vamos a Progreso a inaugurar una, una, vamos a Puerto Progreso a", informó esta mañana en