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Sheinbaum analiza asistir al Congreso Iberoamericano CEAPI en CDMX

Sheinbaum prepara su informe de rendición de cuentas para el 31 de mayo en medio de preparativos del Mundial 2026.

Por El Universal

Mayo 25, 2026 01:00 p.m.
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Sheinbaum analiza asistir al Congreso Iberoamericano CEAPI en CDMX
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

      Claudia Sheinbaum Pardo
      informó que continúa analizando si asistirá al IX Congreso Iberoamericano

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      del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 25 al 27 de mayo.
      Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "estamos viendo, es probable que sí vaya a alguna plática, pero todavía estamos en esas".
      La Mandataria detalló que por el momento se encuentra preparando su informe de rendición de cuentas a llevarse a cabo el próximo domingo 31 de mayo, donde se contemplan posibles sedes como Palacio Nacional o algún otro punto de la Ciudad de México, debido a las restricciones en el Zócalo capitalino por los preparativos rumbo al Mundial de 2026.
      "Cumplimos dos años ya de la elección del 2 de junio de 2024. Nuestra visión siempre es dar un informe", dijo.

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