Sheinbaum anuncia informe de "rendición de cuentas"

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

informó que en el

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encabezará el acto de "" para conmemorarde su triunfo electoral.En laen, afirmó que se cumple sude no traicionar al pueblo."Que seguimos con elque hicimos con ellos. Que, quey que nunca los vamos a traicionar. A ellos y a los que no votaron por nosotros también.al pueblo, nunca", expresó.El domingo, en, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que para celebrar losde su triunfo en la elección y para defender la transformación y la soberanía encabezará unel 31 de mayo denominado como "".Dijo que suse replicará suen lasdel