Sheinbaum anuncia informe de "rendición de cuentas"
El evento de rendición de cuentas se realizará el 31 de mayo y se replicará en plazas públicas.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo informó que en el Monumento a la Revolución
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encabezará el acto de "Rendición de cuentas" para conmemorar dos años de su triunfo electoral.
En la conferencia en Palacio Nacional, afirmó que se cumple su compromiso de no traicionar al pueblo.
"Que seguimos con el compromiso que hicimos con ellos. Que no robamos, que no mentimos y que nunca los vamos a traicionar. A ellos y a los que no votaron por nosotros también. Nunca vamos a traicionar al pueblo, nunca", expresó.
El domingo, en Teapa, Tabasco, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que para celebrar los dos años de su triunfo en la elección y para defender la transformación y la soberanía encabezará un mensaje el 31 de mayo denominado como "Rendición de cuentas".
Dijo que su mensaje se replicará su mensaje en las plazas públicas del país.
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