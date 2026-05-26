Sheinbaum anuncia récord histórico de inversión extranjera directa

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CIUDAD DE

, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

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destacó que la(IED) en el país alcanzó undurante el primer trimestre de 2026, al registrar 23 mil 591 millones de dólares, cifra 10.4 por ciento superior a la del mismo periodo del año pasado.Durante su, la mandataria aseguró que el resultado refleja laeny los efectos positivos delen. Primer trimestre de 2026", señaló.Sheinbaum también resaltó que lasentre enero y abril de este año, por encima del aumento de las importaciones, lo que permitió alcanzar unde 3 mil 508 millones de dólares., más exportación que importación y récord de. Dos muy buenas noticias", afirmó.Sobre el interés de laen invertir en, explicó que el bloque europeo ofreceráa empresas europeas interesadas en instalarse en el país, mediante un fondo cercano a 100 mil millones de pesos."Eso fortalece las inversiones en", sostuvo.