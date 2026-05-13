Sheinbaum apuesta por medios alternativos contra desinformación

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Al criticar a medios de comunicación que promueven

del bloque opositor, la presidenta

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

informó que su gobierno busca reconocer ay así evitar información sesgada y desmentirsin caer en la censura."Laestá haciendo un trabajo para que los, con ciertas características, obviamente profesionalismo, seanpor la propia, que fue una de las resoluciones que se obtuvo de este congreso que tuvieron, de que era importante que lossean", señaló.Durante la conferencia de este miércoles 13 de mayo, la mandataria indicó que elestá en lay en la más reciente. Sin embargo, lamentó que en redes sociales haypublicadas poro usuarios simulados."Losno salen de la nada, alguien tiene que poner dinero para lade una noticia falsa, de una propaganda para dañar la imagen de alguien o para propagar una imagen falsa. Por ejemplo, el día de la detención de 'El Mencho' circularon una cantidad de imágenes falsas tremendas", explicó.En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo también cuestionó el movimiento de la, la cual tuvo una "fundamentalmente artificial" y fue acompañada porvinculados a organizaciones asociadas a la derecha internacional."Es muy importante desde este espacio y desde otros espacios, estar informando de las. La otra sería censurar, pero nosotros no creemos en la censura. Creemos en lay creemos en la información. Creemos en el debate, creemos en las y en los mexicanos, creemos en el pueblo de México, que cada día está más consciente", aseguró.Sheinbaum Pardo indicó que a pesar de lade su gobierno y, está bien posicionada porque "la gente no es tonta y empieza a distinguir lasy las que no". Destacó la labor de Infodemia y elpresentado en la mañanera de cada miércoles para identificaren medios y redes sociales.Explicó que en elrealizado en Barcelona se discutieron losque se detectan en redes sociales y recordó que en Brasil se prohibió la práctica "scroll" para limitar el contenido y las"Yo no digo que se haga necesariamente en México, pero sí es algo que hay que discutir. La cantidad deque hay y la otra son medios que se dedican a la. Hay medios en México que se dedican a ladel gobierno o a favor de la derecha mexicana. Hayque se dedican a eso de tiempo completo a la propaganda, no a la información, a la propaganda", dijo.