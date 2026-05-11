Sheinbaum asegura que Rocha Moya sigue en Sinaloa

A dos semanas de que autoridades de Estados Unidos presentaran acusaciones contra 10 mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en la entidad.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal sostuvo que el caso debe atenderse conforme al marco jurídico y con pleno respeto a la soberanía nacional.

"Es un asunto jurídico y tiene que ver con la soberanía de México", afirmó.

Sheinbaum explicó que el gobierno estadounidense envió una solicitud urgente de detención y extradición contra varios ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otras ocho personas.

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Sin embargo, detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó las pruebas que sustenten las acusaciones, ya que no es posible proceder únicamente con los señalamientos.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores está pidiendo pruebas. Así de sencillo. No puede hacerse de la manera en que se está planteando si no hay pruebas", señaló.

La Presidenta indicó que incluso consultó a la Fiscalía General de la República, la cual concluyó que hasta ahora no existen elementos suficientes para actuar judicialmente.

Cuestionada directamente sobre el paradero del mandatario sinaloense, Sheinbaum respondió de forma categórica:

"Él sigue en Sinaloa. El Gabinete de Seguridad puede informar mañana".

La titular del Ejecutivo federal acusó que alrededor del caso se ha generado una campaña de desinformación con el objetivo de crear incertidumbre.

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"Hay muchísima propaganda, hay mucha mentira, muchísima mentira", expresó, y añadió que el Detector de Mentiras ya se quedó corto ante la cantidad de "mentiras".

Añadió que algunos sectores buscan generar un ambiente de rumores y especulaciones para hacer creer que existen más pruebas de las que realmente han sido presentadas por las autoridades estadounidenses.

"Es increíble la cantidad de mentiras que se dicen todos los días. Es muy importante la información y no la propaganda, ni el querer generar este ambiente de rumores", sostuvo.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en medio de la creciente atención sobre las acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos y el debate sobre el alcance de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Respecto al ataque que hicieron a la casa de Rubén Rocha, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es una propiedad que estaba abandonada.

"Es una propiedad de hace 10 años, estaba abandonada", dijo y pidió que el Gabinete de Seguridad pueda informar mañana.