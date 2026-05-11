Sheinbaum califica de "fallida" la gira de Díaz Ayuso

Después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acortó su gira por México y acusó al gobierno federal de un boicot, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que "estuvo fallida la visita".

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se lanzó contra Acción Nacional por invitar a Díaz Ayuso y tratar de reconocer a Hernán Cortés.

"Pues la verdad estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad Madrid. Pero fíjense, lo que más llama la atención, porque fue noticia allá en España, incluso la mencionó al presidente de España ayer en un evento, fue noticia lo mal que le fue (...)", dijo al señalar la Conquista.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal se lanzó contra la oposición, el PAN y el "PRIAN" por invitar a Díaz Ayuso para tratar de reconocer a Hernán Cortés:

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"Para las y los mexicanos, debemos de revisar también quién la trajo, porque imagínense, o sea un partido político que se saca foto con sus gobernadores reconociendo a esta mujer como el mejor exponente internacional para reflejarlos a ellos", dijo.

"O sea, los panistas, en pocas palabras, trajeron a Isabel Ayuso para reconocer junto con ella a Hernán Cortés. O sea, el conservadurismo mexicano, porque en realidad son el PRIAN, conservadurismo mexicano reconociendo a la derecha española y su visión de que vinieron a mejorar o reconociendo a un homicida, a un genocida", declaró.