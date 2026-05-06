Sheinbaum celebra acuerdo aéreo con EU

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar "es un

", la presidenta

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celebró el acuerdo deconque incluye el reconocimiento al(AIFA), aunque admitió que le hubiera gustado alcanzar un mejor acuerdo.En, la Mandataria federal señaló que cuando hay unase busca siempre, sin ceder, laspara México."Ayer se firmó un acuerdo de transporte conen donde nosotros estuvimos defendiendo permanentemente que se reconociera al. Ellos pusieron sanciones hace algunos meses, hubo muchas conversaciones, querían que nosotros solamente ampliaremos de slots en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y no aparecía nunca el AIFA y nosotros estuvimos ahí permanentemente diciendo `no, queremos que se reconozcan los dos aeropuertos de la Ciudad de México en el acuerdo que tenemos´."El acuerdo habla dely de cómo se va a reconocer dentro del acuerdo al AIFA, pero es un, a lo mejor hubiéramos querido algo mejor, pero cuando hay unase busca siempre, sin ceder, la mejor condición para México".Ayer, la(SRE) anunció un acuerdo con el Departamento de Transporte depara establecer una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo debilateral con un favorecimiento delde personas y mercancías, y en donde se reconoce el impulso del AIFA como parte integral de la oferta de la Zona Metropolitana.En un comunicado conjunto con la, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Cancillería resaltó que México refrenda su compromiso de tener uncompetitivo, con el fortalecimiento de las condiciones de operación y basado en lasEntre los acuerdos alcanzados, la SRE detalló que México avanzó en su estrategia para el desarrollo delde laEn else reconoce el impulso delcomo parte integral de la oferta de la Zona Metropolitana.Además, agregó que se avanzó en la inclusión del AIFA en el Acuerdo dede 2025, por lo que habrá unsobre el futuro delentre el AIFA y los