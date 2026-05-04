Sheinbaum celebra tiempo de principios en Morena

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Ante las declaraciones de

como nueva dirigente nacional de Morena, quien afirmó que no habrá corruptos en el partido en 2027, la presidenta

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sostuvo que "hoy es tiempo de los, de la, de lay de estar con el pueblo de México".Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que es "tiempo deal pueblo, siempre es tiempo de eso, pero hoy más que nunca"."La única alternativa que tiene el pueblo de México es la. Entonces a la nueva presidenta de Morena le corresponde ese trabajo, como lo hizo muy bien Luisa María (...) Es tiempo de lay también de garantizar al pueblo de México la, losy la construcción de la paz", agregó.Sobre las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contrapor vínculos con el, afirmó que "nosotros no protegemos a nadie. Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los"."¿Cómo se explica que haya? Pues porque hay. ¿Cómo se explica que hayay que antes no se podían dar? Porque hayen el manejo de los recursos. ¿Cómo se explica que en el periodo del presidente López Obrador hayan salido 13.5 millones de personas de la pobreza? ¿Cómo se explica que podemos pasear por el país y que la gente nos salude y nos abrace si hubiera corrupción?", dijo.Además, acusó que luego de las acusaciones contra funcionarios mexicanos "se vino una campaña en los medios, en laspromovida principalmente por algunos medios que siempre van a hablar mal de nosotros y de la".