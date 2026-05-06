Sheinbaum critica a quienes apoyan reivindicación de Hernán Cortés

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó a los políticos de oposición que se reúnen y se toman fotografías con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, España, y esto, afirmó, significa que piensan como ella en reivindicar a Hernán Cortés y de que no debe de haber programas de Bienestar.

Pero esto, aseguró, "es claridad para el pueblo de México para saber quién es quién y qué defienden".

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno no cierra la puerta a nadie, y que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene derecho a estar en nuestro país, pero señaló que es importante saber con quién se reúne.

La mandataria federal descartó que tenga impacto en la relación bilateral con España.

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"¿Quién la trajo? Porque andan presumiendo alcaldes, alcaldesas, gobernadores de la oposición fotos con ella ¿Qué quiere decir? pues que piensan como ella, o sea, la reivindicación de Hernán Cortés, de que no debe haber programas de bienestar, que `el pobre es pobre porque no trabaja´. Esa es la visión, que es la visión del conservadurismo de aquí, México con j".

"La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene derecho a hablar, México es libre, pero lo que llama la atención son todos quien la apoyan o apoyan esa visión en México. Está bien, es claridad para el pueblo de México. ¿Quién es quién y qué defienden", dijo.