Sheinbaum cuestiona lenguaje y violencia machista en marcha feminista

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó el discurso feminista de algunas mujeres que marcharon el pasado lunes y que agredieron a policías pues expuso que su lenguaje es principalmente clasista y discriminatorio. "Hay algo que entre todas y entre todos debemos terminar y es la discriminación, y el lenguaje machista en mujeres, en lenguaje patriarcal en mujeres, el clasismo contra mujeres que decidieron, en este caso, dedicar su vida a la protección de otras mujeres, dedicar su vida a la protección de todos y de todas", dijo en referencia a los ataques contra mujeres policías en la marcha.

Tras presentar un video donde unas manifestantes agreden verbalmente a las policías que resguardaron la marcha del 28 de septiembre, en donde se escuchan insultos como "pinche gata", "tu salario no te alcanza ni para lavar tu uniforme", Sheinbaum Pardo expuso que es importante debatir si la violencia en el lenguaje "es reivindicable por los grupos de mujeres que defendemos los derechos de las mujeres".

"Eso es feminismo, eso es lo que reinvindicamos, como feminista reivindico la lucha de las mujeres y estoy en contra, y haré todo lo que esté en mis manos como jefa de Gobierno para erradicar la violencia hacia las mujeres. Pero también reivindico el trabajo de las mujeres policías, que son mujeres que muchas de ellas han sufrido el abuso y que están dedicadas hoy a proteger a todos los demás incluidas, las mujeres, ahí en ese evento no hubo represión. Lo único que hubo fueron mujeres policías que contuvieron a un grupo de mujeres que con este lenguaje querían entrar al Zócalo de la Ciudad", expuso la mandataria local.

Agregó que pese a que algunos grupos de mujeres consideran que es reivindicable la violencia, porque han sido violentadas, el lenguaje, clasista, denigrante, discriminatorio no debe ser considerado como un lenguaje feminista. "Yo sí quiero, pido, solicito que se abra el debate de las mujeres que luchan por la igualdad sustantiva, de si este lenguaje es feminista o es clasista o es discriminatorio, cuando lo único que hacían las mujeres policías eran evitar una confrontación", dijo. Recordó que se contuvo a las manifestantes que querían llegar al Zócalo, porque portaban bombas molotov, martillos, sprays y se buscó evitar confrontación con el plantón del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA).