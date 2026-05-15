Sheinbaum descarta investigaciones de EU a consulados

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

aseguró que el

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no ha recibido ninguna notificación oficial delde Estados Unidos sobre presuntas revisiones o investigaciones a losen territorio estadounidense, y afirmó que esas versiones carecen de sustento.La Mandataria federal respondió a lasque señalaban que algunosestarían bajo observación por supuestamente realizaren Estados Unidos. Sheinbaum dejó claro que hasta el momento no existe ningúndirigido al gobierno mexicano."No tenemos, ni información, ni comunicado delalrelacionado con los consulados", sostuvo.La presidenta explicó que las especulaciones surgieron a partir de unapor, en la que se mencionaba queconsideraban que losestaban realizando actividades de carácter político. Sin embargo, rechazó esa interpretación y subrayó que laestá plenamente definida."A los consulados lo que les corresponde esen Estados Unidos y", enfatizó.Detalló que laes que los representantes consulares atiendan a los connacionales, loscuando sea necesario y fortalezcan los vínculos con las comunidades mexicanas y con autoridades locales estadounidenses, especialmente en ciudades con alta presencia de migrantes.Sheinbaum también calificó como "" el argumento de que México buscaen Estados Unidos mediante sus consulados, como se plantea en algunasen medios y publicaciones recientes.