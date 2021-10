Sheinbaum descarta propuesta de corredor turístico en Zona Rosa

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó la propuesta de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas de un Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa.

"No, pues yo creo que, quiso traer a Las Vegas a la Ciudad y yo creo que la Ciudad es más rica que eso", dijo.

Aseguró que no va a entrar en debate sobre el tema, no obstante, destacó que para hacer un proyecto de ese tipo necesitaría permisos que no son para la Zona Rosa.

"Y pues la Zona Rosa no es Las Vegas. La Ciudad de México es capital cultural de América... no tengo nada contra Las Vegas, tiene su propio turismo, pero creo que no es ni necesario discutirlo", dijo.

En sus redes sociales, Sandra Cuevas expuso que el proyecto del Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa, contará con una infraestructura a la altura de las grandes ciudades y se pretende iniciar su construcción el siguiente mes e inaugurarlo el 14 de febrero del 2022.