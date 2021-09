Sheinbaum descarta renuncia de Batres pedida por alcaldes

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó la posibilidad de pedirle la renuncia a Martí Batres, luego de que la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNA-CDMX) pidió su renuncia por las agresiones a las que fueron víctimas este lunes.

Condenó cualquier violencia; sin embargo, cuestionó por qué no se llamó a la presidenta de la Mesa Directiva para que los dejaran entrar, así como del Secretario de Gobierno.

La mandataria expuso que no se puede hacer de la política "un circo", y destacó que se le extraña su reacción, pues los alcaldes reelectos de Benito Juárez y Cuajimalpa, Santiago Taboada y Adrián Ruvalcaba, conocen la forma de trabajar y aseguró que nunca hubo una diferencia.

Refirió que sigue en pie la reunión con los alcaldes electos los próximos 2 y 3 de septiembre, pese a que ellos tomarán posesión el próximo 1 de octubre.

En tanto, el secretario de Gobierno, Martí Batres, expuso que hay falta de comunicación entre los partidos políticos y resaltó que los alcaldes del PAN no respaldan a sus diputados.