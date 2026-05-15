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Sheinbaum descarta salida de Mario Delgado de la SEP

Se impulsa el nuevo Bachillerato Nacional y la creación de 333 mil espacios en educación superior.

Por El Universal

Mayo 15, 2026 09:30 a.m.
A
Sheinbaum descarta salida de Mario Delgado de la SEP

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se contemple la salida de Mario Delgado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y afirmó que el funcionario "está haciendo un gran trabajo" al frente de la dependencia.

Sheinbaum descarta salida de Mario Delgado en SEP

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal rechazó las versiones sobre una posible renuncia del titular de Educación y subrayó que, incluso, al término de la conferencia estará con él en un evento en la SEP.

"No, Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP", aseguró Sheinbaum, al destacar los avances en educación básica, media superior y superior.

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Avances y programas educativos bajo la gestión de Mario Delgado

La presidenta resaltó que bajo la conducción de Delgado se impulsa el nuevo Bachillerato Nacional, la ampliación de la oferta de preparatorias y la creación de 333 mil nuevos espacios en educación superior, en coordinación con la Universidad Nacional Rosario Castellanos y otras instituciones.

Sheinbaum también destacó el programa de becas universales para estudiantes de secundaria pública, el apoyo a alumnos de nivel medio superior y la expansión de las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro.

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