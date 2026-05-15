Sheinbaum destaca dichos de U2 sobre programas sociales en México

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La presidentaindicó que es muy "bueno" que celebridades como la

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conozcan las acciones de su gobierno y de la "transformación" del país, luego de que el vocalistadestacara losque hay en México., su cantante, es conocido por impulsaren el mundo y acercarse a los pueblos que tienen una situación difícil (...) y qué bueno que personalidades de este calibre vengan a México y conozcan lo que estamos haciendo, que conozcan la transformación y que sean, de las grandes transformaciones que está viviendo México. Fue muy agradable el encuentro y les pedí que sigamos colaborando juntos", expresó.Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la mandataria explicó que ayer asistió a lade la, torneo internacional que promueve lay la defensa de los derechos de la infancia en situación de calle, el cual es promovido por una organización civil y U2 es embajadora de este proyecto."Decidí ir porque es algo completamente distinto y resulta que son embajadores de este proyecto, la, es hiper conocida. Además de que grabaron un, ya no sé cómo se llaman, así se decían de mi época, un video para una canción nueva que tienen que grabaron aquí en la. El día anterior estuvieron con la jefa de gobierno. Nos encontramos en este lugar y fue muy agradable conocerlos", detalló.Destacó que la agrupación lidera unpara apoyar a, por lo que la Jefa del Ejecutivo les propuso crear una. Sheinbaum Pardo señaló que laintegra jóvenes de localidades que juegan fútbol y comparten sus experiencias."Es una actividad muy distinta a la que estamos acostumbrados con toda la parafernalia vinculada con la. Es más bien, jóvenes de distintos países del mundo que se juntan paracomo un encuentro, más que como competencia y no está vinculada con ganar dinero, sino sencillamente con jugar al fútbol", explicó.U2 asiste a México a filmarLa agrupación se encuentra en lafilmando elde su nueva canción, "", en calles del, particularmente en la zona de la Plaza de Santo Domingo.En el marco de su visita en el país, la jefa de Gobierno de la capital,, recibió a, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en el, donde les entregó artesanías con forma de ajolote y los invitó formalmente a ofrecer unde la. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se concretó su participación gratuita en la capital."Que ruede el balón por la paz", fue el llamado de la presidentadurante lade la, al convocar a que el fútbol se convierta en un símbolo de encuentro entre los pueblos y no de lujo, dinero o poder. En el encuentro, la banda irlandesa declaró:"Encantado de conocerte. Dios mío, atención médica universal, has aumentado el salario mínimo, vienes a la Street Child World Cup. ¿Cómo tienes tiempo?", expresó, junto, guitarrista de la banda, al estrechar la mano de la