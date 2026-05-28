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Sheinbaum elige ganadora del boleto para inauguración del Mundial

El concurso

Por El Universal

Mayo 28, 2026 01:14 p.m.
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Sheinbaum elige ganadora del boleto para inauguración del Mundial
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

      Claudia Sheinbaum
      informó que ya eligió a la joven ganadora

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      de su boleto para la inauguración de la Copa del Mundo de 2026 que se inaugurará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica.
      En su conferencia mañanera de este jueves, 28 de mayo, en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se entregarán más boletos a otras jóvenes.
      "Mañana vamos a entregar el boleto aquí. Van a venir las jóvenes que ganaron el boleto número uno, número dos y más del Mundial. Es algo bonito, la verdad", expresó.
      En marzo pasado, Claudia Sheinbaum presentó el concurso "Representa a México en la Inauguración del Mundial" con el que una joven de entre 16 y 25 años obtendrá el boleto 00001 de la presidenta para asistir al partido inaugural del torneo de la FIFA.
      Del 9 de marzo al 10 de abril, las interesadas participaron con un video en el que mostraron sus habilidades futbolísticas haciendo dominadas y la ganadora fue elegida por un Comité Seleccionador.

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      Sheinbaum detalló ser propietaria de un departamento en Tlalpan y un automóvil Aveo.