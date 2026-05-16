Sheinbaum evita comentar entrega de funcionarios de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre la entrega a Estados Unidos de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A su llegada a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 305 en Mérida, la presidenta fue cuestionada sobre Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa, quienes se entregaron a las autoridades estadounidenses dos semanas después de ser acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

"¿Qué información tiene de la entrega de los funcionarios de Sinaloa?", se le preguntó a la Mandataria federal sin obtener respuesta.

Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega son considerados dos piezas centrales en el caso de los políticos de Sinaloa acusados por Estados Unidos de colaborar con el narco y su entrega agrava la situación del gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya, quien sigue sin aparecer.

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