Sheinbaum evita comentar entrega de funcionarios de Sinaloa
La presidenta no respondió preguntas sobre el tema del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre la entrega a Estados Unidos de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
A su llegada a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 305 en Mérida, la presidenta fue cuestionada sobre Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa, quienes se entregaron a las autoridades estadounidenses dos semanas después de ser acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa.
"¿Qué información tiene de la entrega de los funcionarios de Sinaloa?", se le preguntó a la Mandataria federal sin obtener respuesta.
Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega son considerados dos piezas centrales en el caso de los políticos de Sinaloa acusados por Estados Unidos de colaborar con el narco y su entrega agrava la situación del gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya, quien sigue sin aparecer.
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