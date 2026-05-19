Sheinbaum felicita a Elena Poniatowska por sus 94 años

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

a la escritora mexicana

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, quien este martes 19 de mayo llega a losde edad.En suen, Sheinbaum Pardo calificó a la autora de "La Noche de Tlatelolco" como una, le mandamos saludos, cariños, 94 creo que cumple ¿verdad? Estuvo aquí hace poquito.", expresó.En, la Mandataria federalena la escritora, junto a la actriz, e indicó que es importanteelde la autora de "Leonora"."Hablamos mucho de la. Ella conoce a mi madre, además del; entonces, hablamos mucho y también de lo que está, pero le corresponde a ella decirlo."Y lo importante que estodo elde, es muy importante", compartióSheinbaum."Estoy con, miy a quien admiro muchísimo, que me vino a visitar. No solamente una gran escritora mexicana, sino una mujer siemprecon las causas nobles y justas del pueblo de México y con las mujeres", expresó en su momento."Memucho, ya estoy viejita. Para mí, el queesté en el poder es un, yo creo también de todos nosotros", expresó