Sheinbaum firma decretos para incentivar inversión en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "

y vamos a ir mejor", la presidenta

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aseguró que pese a los cambios en la política economía de EU y el conflicto en Medio Oriente, la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza.Al encabezar la firma los decretos para incentivar proyectos de inversión y por el que se crea lade Trámites de Comercio Exterior, alineados al, la jefa del Ejecutivo federal señaló que al escuchar el sector productivo, su gobierno ha impulsado la simplificación de trámites y fortaleciendo la certeza jurídica para acelerar las inversiones."Aun concomplejas marcadas por los cambios en la política económica de los Estados Unidos y por conflictos, como la, la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza."Hoy podemos decir con responsabilidad y con hechos que, pero también con convicción y con esperanza les digo: vamos a ir mejor, porque cuandopor elque lo detenga".Antee integrantes de su gabinete reunidos en el Museo de Antropología, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a loslay llamó a seguir trabajando juntos para el"Sigamos caminando juntas y juntos con responsabilidad y con amor por México, porque en cada empleo que se genera, en cada empresa que crece, en cada familia que vive con mayor bienestar está el verdadero sentido del esfuerzo de todas y de todos los mexicanos."Y ese, más fuerte, más digno lo estamos construyendo juntas y juntos. Qué viva la", agregó.