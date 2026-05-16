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Sheinbaum inaugura bachillerato tecnológico acompañada de robots

Durante la inauguración, Sheinbaum recordó su lucha estudiantil y reafirmó el derecho a la educación pública.

Por El Universal

Mayo 16, 2026 08:16 p.m.
A
Sheinbaum inaugura bachillerato tecnológico acompañada de robots

MÉRIDA, Yuc., mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Acompañada de robots, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este sábado el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 305.

Sheinbaum inaugura bachillerato tecnológico con robots

A través de redes sociales, la mandataria federal compartió un video en el cual un robot con figura humana la acompañó a cortar el listón inaugural de este plantel educativo.

Además, otro robot la acompañó a dar un recorrido por las instalaciones, donde convivió con estudiantes que le mostraron sus desarrollos tecnológicos.

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"Más de 3 mil jóvenes tienen hoy acceso a la educación media superior y superior gratuita y de calidad", comentó Sheinbaum.

Sheinbaum recuerda lucha estudiantil y defiende educación pública

Después, durante la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín, recordó que hace 40 años participó en un movimiento estudiantil "por el derecho a la educación pública".

"Formamos una organización, el Consejo Estudiantil Universitario, vamos a cumplir 40 años de aquel movimiento; éramos jóvenes.

"Pero traigo esto a colación porque hubo un periodo en nuestro país de gobiernos que no construyeron escuelas, de gobiernos que pensaban que 'la educación era para aquel o aquella que la pudiera pagar'", dijo en el evento.

"Como presidenta abro universidades para los jóvenes. Seguimos construyendo juntas y juntos justicia y bienestar. La educación es un derecho, no un privilegio", escribió en sus redes.

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