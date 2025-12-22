logo pulso
Sheinbaum: la “Ley Gobernadora” no hace falta

Afirma que la paridad ya se cumple con el acuerdo del INE y advierte que la alternancia forzada puede limitar derechos políticos

Por Redacción

Diciembre 22, 2025 10:11 a.m.
A
Sheinbaum: la “Ley Gobernadora” no hace falta

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no es necesaria la llamada “Ley Esposa”, al considerar que no tiene caso imponer una alternancia obligatoria hombre-mujer para las candidaturas a gubernaturas, más allá de si la reforma resulta constitucional o no.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre si Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, ya le entregó un análisis sobre la constitucionalidad de la norma. Respondió que el tema sigue en revisión y que ni siquiera es urgente plantearlo, porque el fondo del problema ya está resuelto.

La mandataria sostuvo que el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que obliga a los partidos a postular 50% mujeres y 50% hombres, junto con otras acciones afirmativas, ya garantiza la paridad de género en los procesos electorales.

Añadió que este esquema ha permitido que más mujeres lleguen a las gubernaturas y subrayó que las actuales gobernadoras han dado buenos resultados, por lo que consideró innecesario establecer reglas que puedan interpretarse como una limitación o exclusión anticipada de aspirantes.

“Para evitar cualquier cosa de que se esté orientando o se esté evitando que una persona participe, no creo que sea necesario elegir alternancia hombre, mujer, hombre, mujer”, señaló, aunque aclaró que el gobierno federal revisará si la reforma es constitucional, aun cuando políticamente la considera prescindible.

PVEM asegura que ganará en SL con o sin ley gobernadora

Manuel Velasco afirma que el partido cuenta con respaldo ciudadano

