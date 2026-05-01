logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"MARIO BROS",en la fiesta

Fotogalería

"MARIO BROS",en la fiesta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum llama a unidad nacional ante embates externos

"El llamado a informarse y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias", señaló

Por El Universal

Mayo 01, 2026 11:58 a.m.
A
Sheinbaum llama a unidad nacional ante embates externos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que frente al embate del exterior lo que debe de existir es unidad nacional y quien no quiera eso, dijo, está con el exterior.

Esto, ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de supuestos vínculos con el crimen organizado por parte del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.

La jefa del Ejecutivo federal llamó a la población mexicana a informarse y no dejarse llevar por mentiras y calumnias.

"El llamado a informarse y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias, pero cada quién asume su responsabilidad en la historia, cada quién", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo, quien no quiera eso, pues es que está con el exterior".

En las instalaciones del Centro Cultural del México Contemporáneo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la Constitución Mexicana establece claramente la política internacional y la autodeterminación de los pueblos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum llama a unidad nacional ante embates externos
Sheinbaum llama a unidad nacional ante embates externos

Sheinbaum llama a unidad nacional ante embates externos

SLP

El Universal

"El llamado a informarse y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias", señaló

"Daremos la vida por la la libertad"
"Daremos la vida por la la libertad"

"Daremos la vida por la la libertad"

SLP

El Universal

Persiste confusión en cobros del tren al AIFA
Persiste confusión en cobros del tren al AIFA

Persiste confusión en cobros del tren al AIFA

SLP

El Universal

Asesinan a líder sindical electo
Asesinan a líder sindical electo

Asesinan a líder sindical electo

SLP

El Universal

Pese a contar con escolta por estar amenazado, fue acribillado al salir de su casa en Culiacán