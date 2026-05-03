Sheinbaum: no agachamos la cabeza para defender la patria

SAN SALVADOR ATENCO

, Méx., mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Ade la represión en

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, la presidentareiteró que su gobierno defiende la soberanía, la independencia, lay la democracia, además que su gobierno no agacha la cabeza para defender la patria.Al encabezar elpara Atenco y la Montaña,de tierras, la presidentaaseguró quecomo la que se vivió hace dos décadas en Atenco.Declaró que donde antes hubo ", hoy hay defensa de la soberanía nacional".Esto, en el marco de la participación deen uny de las acusaciones de Estados Unidos al gobernador Rubén Rocha Moya por nexos con el narco."Los que piensan quese sirve a la patria, están muy equivocados. Las mexicanas y los mexicanos siempre tendremos lacomo nos enseñaron losde nuestro país", declaró.Recordó que elal que pertenece siempre rechazó el aeropuerto de Texcoco "sobre el despojo de las tierras a los campesinos"."Defendemos la soberanía, defendemos la independencia de México, defendemos la, defendemos la libertad de las y los mexicanos y defendemos la democracia (...)."Tengan la certeza, hoy y siempre, que, que siempre vamos a, que vamos a escuchar, que vamos adel pueblo (...)", declaró.Acusó la mandataria federal que ense buscaba hacer al Aeropuerto de Texcoco bajo el gobierno panista dey el estatal del priista Enrique Peña Nieto.Recordó que en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se votó popularmente para que el nuevo aeropuerto se construyera en"Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras; donde hubo corrupción, hoy nos presentamos ante ustedes con honestidad; donde hubo cerrazón, hoy hay diálogo; donde hubo gobiernos de la oligarquía, hoy hay gobiernos del pueblo; donde hubo represión, hoy hay diálogo, hoy hay reconocimiento, hoy decimos con claridad: Nunca más", dijo."Una, unjamás reprimirá al pueblo de México, nunca más", agregó.Al conmemorar losde estos hechos en, destacó el regreso deal ejido de Atenco y la acción simbólica del "reconocimiento del pueblo de México a su lucha y a quienes vivieron está cruenta represión".La mandataria federal firmó el convenio de colaboración dede tierras al Ejido de Atenco y entregó los reconocimientos a los pobladores.En su discurso, la presidentacomentó que pobladores bloquearon la carretera en exigencia de soluciones ante problemas relacionados con agua y hablaron con ella, pero pidió que se liberara toda la carretera Lechería -Texcoco, no solo para su paso."O, aquí no hay privilegios", expresó.