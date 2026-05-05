Sheinbaum pide a su gabinete definir participación electoral 2027

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México,

, pidió a su gabinete legal y ampliado definir, a corto plazo, si buscarán un cargo de elección popular en el proceso intermedio de 2027 para que dejen su puesto público.

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Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL indicaron que laplanteó en unallevada acabo la tarde-noche de este lunes, la necesidad de que lospolíticas tomen una decisión clara sobre su permanencia en el gobierno, con el objetivo de evitar que las responsabilidades públicas se mezclen con proyectos electorales anticipados.La instrucción, nos dicen, fue directa: quien tengadeberá definirlo en los próximos días, tal como lo ha expresado en sus conferencias de prensa: "al mismo tiempo, o precandidato", comentó el pasado 16 de abril.En lo que va del año, elha comenzado a registrar sus primeros movimientos importantes, marcados principalmente porvinculadas a motivos personales, ajustes administrativos y, sobre todo, a la antesala del proceso electoral de 2027.regresa a MorenaUno de ellos ocurrió el 16 de abril cuando se concretó lade, quien dejó la Secretaría de las Mujeres con el fin de integrarse de lleno a tareas partidistas en Morena, específicamente en la organización electoral rumbo a 2027.Su salida dejó laen una dependencia considerada clave dentro de la, cuyo relevo aún continúa pendiente.A finales de abril se sumaron más movimientos.dejó la Secretaría de Bienestar para asumir la dirigencia nacional de Morena, en un paso que refuerza el reacomodo político del oficialismo de cara a los próximos comicios.El domingo,fue electa por unanimidad como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional para elen la octava sesión extraordinaria del Congreso Nacional Extraordinario. En su primer discurso, anunció que en su dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno guinda.Otros cambios en el gabineteEn paralelo,presentó sua lade la Presidencia con la finalidad de buscar la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, lo cual confirma que diferentes perfiles del gabinete ya comienzan a perfilar aspiraciones electorales.En tanto, a lade la Presidencia de la República llegóal dejar la dirigencia nacional de Morena.Además, se le suma que lasufrió cambios, entre ellos,, quien dejará la titularidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Buscará ser candidato a la gubernatura de Querétaro.En su lugar,serácomo director general del IMPI.Por otro lado, a principios de este mes, se confirmó un relevo en la, donde fue designadaen sustitución de