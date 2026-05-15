Sheinbaum propone escuelas de futbol en clubes de Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

que los

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implementeno "" para niños y niñas que quieran formarse en este deporte.Indicó que en unapara acordar detalles de la, planteó este tema a representantes de un equipo y de la"Pienso que todos losdeberían tener sus(...) Sería muy hermoso, la verdad que todos losdel país que están en la primera división tuvierany que las niñas y los niños de todo el país que les gusta tanto este deporte", señaló.Durante lade este viernes 15 de mayo, la mandataria precisó que elno tiene participación en este tema; sin embargo, han mantenido reuniones para organizar los partidos que se llevarán a cabo en Ciudad de México, Guadalajara (Jalisco) y Monterrey (Nuevo León)."El gran legado sería que else convierta también en parte de la visión que tienen los, porque muchas veces se van solamente por el, que es un, pero que no solo sea el dinero, que también tenga que ver con un vínculo desde las niñas y los niños hasta la. Bueno, es una, un sueño y lo que yo oigo cuando voy por el país", expresó.Al recordar que sus hijos jugaron futbol, la Jefa del Ejecutivo señaló que, de implementarse estas, saldríany grandes talentos para la. En Palacio Nacional, la mandataria destacó que equipos como, cuentan con sus propias escuelas."Es una, como presidenta no me corresponde, digamos meterme en la Federación, pero es una. Y muchos otros temas que se platican por todos lados y que es importante que lo escuche lay que realmente el legado de esta copa, por supuesto que todos queremos que latodos los partidos", dijo.