logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carlos Matienzo apuesta a las bestias mexicanas

Fotogalería

Carlos Matienzo apuesta a las bestias mexicanas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum propone filtro contra candidatos ligados al crimen

Luisa María Alcalde anunció una iniciativa para crear una comisión que revise perfiles rumbo a las elecciones de 2027.

Por Redacción

Mayo 21, 2026 08:42 a.m.
A
Sheinbaum propone filtro contra candidatos ligados al crimen

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, anunció el envío de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer mecanismos de revisión sobre aspirantes a candidaturas y detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada.

La funcionaria explicó que la propuesta será enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su trámite legislativo.

Según lo expuesto en la mañanera, la iniciativa plantea la creación de una "Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas", dependiente del INE e integrada por cinco consejeros electorales electos por el Consejo General para periodos de tres años.

De acuerdo con Alcalde, esta comisión funcionaría como enlace entre los partidos políticos que decidan participar voluntariamente y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La revisión contemplaría consultas con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para identificar la existencia de información relacionada con un "riesgo razonable" de vínculos con la delincuencia organizada.

LEA TAMBIÉN

Morena perfila revisión con UIF a sus aspirantes en SLP

Rita Rodríguez sostuvo reunión con Ariadna Montiel y dirigentes estatales para reforzar la organización territorial del movimiento

La consejera jurídica señaló que el objetivo es que los partidos cuenten con información suficiente para tomar decisiones sobre las candidaturas que postularán a partir de las elecciones de 2027.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

VIDEO | Caen 10 funcionarios por video de tortura en Chiapas
VIDEO | Caen 10 funcionarios por video de tortura en Chiapas

VIDEO | Caen 10 funcionarios por video de tortura en Chiapas

SLP

Redacción

La Fiscalía confirmó la autenticidad de las imágenes donde policías asfixian con bolsas a dos hombres durante un operativo

Sheinbaum propone filtro contra candidatos ligados al crimen
Sheinbaum propone filtro contra candidatos ligados al crimen

Sheinbaum propone filtro contra candidatos ligados al crimen

SLP

Redacción

Luisa María Alcalde anunció una iniciativa para crear una comisión que revise perfiles rumbo a las elecciones de 2027.

Apresan en Culiacán a hijo de Julio C. Chávez
Apresan en Culiacán a hijo de Julio C. Chávez

Apresan en Culiacán a hijo de Julio C. Chávez

SLP

El Universal

Sé consecuente y ejerce la libertad de expresión: CSP
Sé consecuente y ejerce la libertad de expresión: CSP

Sé consecuente y ejerce la libertad de expresión: CSP

SLP

El Universal

La presidenta arremetió contra la gobernadora chihuahuense