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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su convicción de que la oposición no logrará deslegitimar las elecciones previstas para 2027. Durante su participación en el Desfile Cívico Militar en conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, enfatizó que el país ha entrado en una nueva era de democracia y libertades.

Sheinbaum Pardo afirmó que se han erradicado los privilegios asociados a grupos de poder y que el gobierno actúa con austeridad y honestidad. Resaltó que la autoridad moral no se impone, sino que se edifica a través de una gestión consistente y comprometida con el bienestar de la nación.

La mandataria señaló que aquellos que intentan regresar a antiguos privilegios, ante la disminución de su apoyo popular, buscan debilitar un proyecto de transformación que se enfoca en la democracia y la justicia social en México. Desde su perspectiva, la oposición ha fallado en diversos intentos por socavar la voluntad del pueblo, incluyendo campañas en redes sociales, llamados a la violencia y acusaciones de corrupción.

Ante este contexto, Sheinbaum Pardo aseguró que nuevamente fracasarán en sus intentos por cuestionar la legitimidad del proceso electoral de 2027, a la vez que caracterizó las acciones opositoras como una "nueva farsa". Afirmó que este proceso será un ejemplo significativo de respeto al voto, destacando la lucha histórica contra los fraudes electorales y reiterando que la esencia del gobierno actual es la defensa de la democracia.

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La presidenta también hizo mención a los críticos que cambian de postura según su conveniencia y sostuvo que los ataques hacia su administración se deben a que su gestión rompe con los intereses anteriores que saquearon el país. Reconoció que el actual gobierno tiene el respaldo de la mayoría de los mexicanos, especialmente de aquellos que históricamente han sido marginados.

Aprovechando la ocasión, hizo un llamado a continuar trabajando por el bienestar y progreso del país con justicia, asegurando que el avance hacia la soberanía es un legado de los héroes de la Revolución. Finalmente, reconoció a los miembros del Ejército y la Marina que recibieron ascensos, reafirmando su compromiso con el pueblo de México.