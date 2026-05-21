Sheinbaum recibe a Markwayne Mullin en Palacio Nacional

(EL UNIVERSAL).- En medio de las

por la relación de seguridad con el país vecino del norte, la presidenta de México,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, informó queenal secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos,, con quien acordó mantener la colaboración bilateral en materia de seguridad bajo un marco deentre ambas naciones.A través de una publicación en sus redes sociales, la Mandataria federal destacó que durante el encuentro se reafirmó elde ambos gobiernos para continuar trabajando de manera conjunta en temas de interés común, especialmente en materia debilateral."Recibimos enal Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos,. Acordamos seguiren el marco dede nuestros países", escribió la titular del Ejecutivo federal.La reunión ocurre en medio de la, y, entre México y Estados Unidos en temas relacionados con migración, combate al narcotráfico y seguridad fronteriza, asuntos prioritarios para ambas administraciones.