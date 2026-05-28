Sheinbaum recomienda acudir al médico por gusano barrenador
Sheinbaum enfatiza que una herida mal tratada puede facilitar la aparición del gusano barrenador.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Tras darse a conocer el primer caso de
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
gusano barrenador en una persona de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "está trabajando Secretaría de Salud" y llamó a que las personas acudan al médico.
"Hay que acercarse a los médicos. ¿Cómo llega a ocurrir? Por una herida mal tratada que no se limpia. Con limpiar bien la herida es suficiente, entonces hay que ir con el médico para poder revisar en caso de que haya esta situación. Y hay información permanente para que si tienes una herida, siempre garantiza que la herida esté limpia para evitar cualquier llegada del gusano", comentó.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum recomienda acudir al médico por gusano barrenador
SLP
El Universal
Sheinbaum enfatiza que una herida mal tratada puede facilitar la aparición del gusano barrenador.
Marx Arriaga denuncia persecución laboral en SEP tras salida
SLP
El Universal
Marx Arriaga vinculó su salida de la SEP con diferencias políticas y acusó violaciones a sus derechos laborales.
Un Aveo, un departamento... ¿Qué dice la Declaración Patrimonial de Sheinbaum?
SLP
El Universal
Sheinbaum detalló ser propietaria de un departamento en Tlalpan y un automóvil Aveo.