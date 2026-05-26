Sheinbaum reconoce "buen trabajo" de López Beltrán en Morena
El hijo de López Obrador decidió dejar la Secretaría de Organización para competir en otro cargo político
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció como "muy buen trabajo" el que hizo Andy López Beltrán al frente de la Secretaría de Organización de Morena, a la que renunció recientemente.
En su conferencia mañanera de este martes 26 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el reacomodo en Morena, con la llegada de Ariadna Montiel como su dirigente nacional.
"Muy buen trabajo hizo Andrés", expresó al mencionar que afilió a cerca de 12 millones de personas uno de los partidos más grandes.
Al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador también lo reconoció como "un buen organizador".
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"Buenísimo trabajo como secretario de Organización, y él tomó la decisión de dejar la Secretaría de Organización de Morena e irse a competir" señaló.
"Luisa María (Alcalde) hizo un excelente papel, extraordinario, aquí me está ayudando muchísimo (como consejera jurídica de Presidencia). Ariadna, pues es de primera. Andrés, de primera. Todos son muy buenos", expresó.
También mencionó a Citlalli Hernández, quien renunció a la Secretaría de Mujeres para irse a operar a Morena.
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