Sheinbaum responde sobre concierto gratuito de BTS en Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- Después del

de la banda coreana

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en un balcón deal que asistieron cerca de 50 mil personas al Zócalo de la Ciudad de México, la presidentarespondió si el grupo de k-pop podría presentarse gratis.En sude este viernes 8 de mayo en, Sheinbaum Pardo aseguró que muchos artistas quieren venir a dar shows a nuestro país, ante el auge de laAl ser cuestionada si habría la posibilidad de quese presente gratuitamente en el Zócalo, la Mandataria federal respondió: "Bueno, no sabemos todavía, depende mucho de susy todo"."Por lo pronto, lo que conseguimos es que regresen a México, eso ya es bastante porque no lo tenían contemplado. Entonces, regresan ahora a México en el 27. Y la otra parte, pues ya vamos asi es factible o no, pero todavía no es una realidad", añadió.Afirmó que en la medida en que se pueda hacer, se harán, además que el concurso "fue todo un éxito".