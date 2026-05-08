Sheinbaum responde sobre concierto gratuito de BTS en Zócalo
Sheinbaum destacó que se impulsan conciertos populares y gratuitos en México, tras el éxito del concurso
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- Después delsaludo de la banda coreana BTS
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en un balcón de Palacio Nacional al que asistieron cerca de 50 mil personas al Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió si el grupo de k-pop podría presentarse gratis.
En su conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que muchos artistas quieren venir a dar shows a nuestro país, ante el auge de la industria del espectáculo.
Al ser cuestionada si habría la posibilidad de que BTS se presente gratuitamente en el Zócalo, la Mandataria federal respondió: "Bueno, no sabemos todavía, depende mucho de sus productores y todo".
"Por lo pronto, lo que conseguimos es que regresen a México, eso ya es bastante porque no lo tenían contemplado. Entonces, regresan ahora a México en el 27. Y la otra parte, pues ya vamos a seguir gestionando si es factible o no, pero todavía no es una realidad", añadió.
Afirmó que en la medida en que se pueda hacer, se harán conciertos populares y gratuitos, además que el concurso "México canta fue todo un éxito".
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