Sheinbaum: rompimos pacto criminal en 2018 y defendemos soberanía

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- En el marco del caso de Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rompió el "pacto criminal" en 2018.

Sheinbaum afirma ruptura del pacto criminal en 2018

"Nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón y a nosotros nadie nos va a acusar o juzgar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con ningún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 20 de mayo en Palacio Nacional.

También, ante la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, la titular del Ejecutivo federal insistió en que no debe haber injerencismo y externó que no cree que el mandatario estadounidense Donald Trump busque una intervención.

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"Sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos ¡eh! porque no se puede decir Estados Unidos. Porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente, creo que sea el presidente Trump, son algunos que lo asesoran, que están ahí.

Rechazo a injerencia extranjera en elecciones mexicanas

"Que por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. ¡Pues no, no, México no es piñata de nadie", declaró.

"¡Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27, aquí decide México, los mexicanos!", recalcó la titular del Ejecutivo federal.

Al reiterar que "en nuestra casa manda el pueblo" y "no mandan otros", la Mandataria federal señaló que hay quienes buscan como objetivo el injerencismo.

En el Salón Tesorería, Claudia Sheinbaum aprovechó para señalar al presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, y lo señaló de ser "uno de los gobernadores más corruptos de México". Entre risas señaló que el senador priista se ha ido a Washington a dar declaraciones contra su gobierno.

También mencionó al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y lo vinculó con el cártel inmobiliario, además que también se lanzó contra el periodista Héctor Aguilar Camín.

Remarcó Sheinbaum que "la esencia" es la defensa de la soberanía.

Ante quienes señalan que Estados Unidos debe ayudar a nuestro país, indicó que hay mexicanos "con muchos complejos": "Las y los mexicanos podemos, tan podemos que lo único que faltaban eran gobiernos del pueblo, porque fueron 36 años de gobiernos de la oligarquía".

"Es muy importante la defensa de la soberanía y de la patria, porque significan la defensa del pueblo y de las conquistas del pueblo de México. Por eso no hay que dejarse llevar por susurros externos, o por hipocresías baratas, o por quien tiene otros intereses que es regresar por sus fueros a gobernar México", declaró.

Reiteró que la dignidad es lo que se tiene que poner por encima de todo, frente a visiones injerencistas.

Vamos a salir adelante, porque creemos en nuestro pueblo, nuestras fuerzas, dignidad y esperanza, añadió la presidenta Claudia Sheinbaum.