Sheinbaum sostiene llamada con Trump sobre seguridad y comercio
Se acordó mantener el diálogo con visitas próximas de colaboradores a México
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una conversación telefónica "cordial y excelente" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos reafirmaron la cooperación bilateral en materia de seguridad y las negociaciones comerciales.
A través de sus redes sociales, la Mandataria mexicana detalló que durante la llamada acordaron mantener el diálogo entre ambos gobiernos y continuar las conversaciones mediante sus respectivos equipos de trabajo.
"Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio", escribió Sheinbaum.
La titular del Ejecutivo federal agregó que, como parte de los acuerdos alcanzados, algunos colaboradores cercanos del presidente estadounidense realizarán una visita a México en fecha próxima para dar seguimiento a los temas abordados.
"Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país", señaló.
La comunicación se da en un momento en que México y Estados Unidos mantienen una agenda conjunta en asuntos prioritarios como el combate al tráfico de drogas y armas, la migración y la relación comercial en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sheinbaum no precisó la fecha de la visita ni los nombres de los funcionarios estadounidenses que acudirán al país.
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