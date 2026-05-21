Sheinbaum y Mullin acuerdan cooperación en seguridad bilateral

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el jueves que acordó con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos fortalecer la cooperación en materia de seguridad, que es uno de los temas en los que Washington ha presionado más los últimos meses a México para intensificar el cerco a los cárteles de la droga.

Visita de Markwayne Mullin y contexto bilateral

Markwayne Mullin arribó el jueves a la capital mexicana para una visita de dos días tras las tensiones generadas en las últimas semanas por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente de tránsito en el estado fronterizo de Chihuahua y las acusaciones de narcotráfico que realizó la fiscalía de Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha.

Luego de la reunión con Mullin en el palacio de gobierno, Sheinbaum expresó en un breve mensaje en su cuenta de X que ambos "acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco del respeto de nuestros países".

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El secretario estadounidense también participó en un encuentro con el Gabinete de Seguridad de México. La visita del funcionario fue acordada durante una conversación telefónica que mantuvo Sheinbaum con el presidente Donald Trump en la que dialogaron sobre seguridad y comercio bilateral.

Acciones contra laboratorios y cooperación migratoria

En medio de la visita de Mullin, las autoridades mexicanas anunciaron el jueves el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en el estado de Sinaloa donde se incautaron más de cuatro toneladas de metanfetamina y sustancias y precursores químicos.

La Cancillería mexicana dijo en un comunicado que las delegaciones de México y Estados Unidos coincidieron en que el "diálogo permanente" y la "cooperación efectiva" seguirán siendo fundamentales para avanzar en soluciones que contribuyan a la seguridad.

También se reconoció como un logro la reducción de los encuentros con personas en situación migratoria irregular en la frontera sur de Estados Unidos, que "han disminuido de manera sostenida, alcanzado su nivel más bajo en los últimos 50 años", refiere el comunicado.

La presidenta informó en su conferencia matutina que tras el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Trump, el paso de migrantes desde México hacía Estados Unidos ha caído 97,5% y mencionó que desde diciembre del 2023, cuando se reportó el pico histórico de 305.608 migrantes, la cifra descendió este mes a 7.621 personas.

Previo a la reunión, Sheinbaum comentó que hablaría con Mullin sobre los casos de los 15 migrantes mexicanos que murieron en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) desde 2025 y que motivaron notas diplomáticas de su gobierno. México anunció en marzo que llevará la denuncia de los casos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

La mandataria descartó la posibilidad de abordar con Mullin los casos de los 10 funcionarios mexicanos acusados por Estados Unidos, algunos de los cuales pertenecen al partido gobernante Morena.

A fines de abril la fiscalía de Nueva York acusó de narcotráfico y tenencia ilícita de armas a Rocha, al alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, y a otros ocho funcionarios activos y retirados, y solicitó la detención preventiva con fines de extradición.

Rocha y Gámez se separaron temporalmente de sus cargos para facilitar la investigación que abrió la Fiscalía General de México, mientras los exsecretarios de Seguridad y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaron la semana pasada a las autoridades estadounidenses.

La Fiscalía General supeditó la detención de los funcionarios a que Estados Unidos envíe las pruebas. La presidenta confirmó que los diez mexicanos tienen alerta roja de Interpol y pueden ser apresados si salen de México.

Las relaciones entre los dos vecinos también se tensaron tras la muerte de dos agentes de la CIA el 19 de abril junto con dos funcionarios de la fiscalía de Chihuahua cuando la camioneta en la que viajaban cayó por un barranco en las montañas que unen Chihuahua —fronteriza con Texas— y el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

El incidente motivó una nota de protesta del gobierno de Sheinbaum que reclamó a Washington que no había sido informado de la presencia en el país de los dos agentes estadounidenses ni de sus actividades.