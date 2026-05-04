Shock político en Sinaloa afecta inversiones y economía: IMEF

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El

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podría afectar las decisiones de inversión y agravarían el estancamiento económico, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)."Es unque apenas está comenzando, pero eles un elemento que definitivamente puede afectar y agravar la marcha de la economía mexicana que de por sí está arrastrando los pies", dijo, quien es integrante del Comité Técnico Asesor delReiteró que lo grave es que todas estas, pueden afectar todavía más elque lleva más desin avanzar; "esto no abona en nada", aseveró.Lo anterior porque no se espera que se pueda solucionar de manera rápida y favorable, consideró durante la presentación de los resultados deldeSi bien es información que se generó la semana pasada, hay que esperar cómo se desenvuelve, pero alertó: si no hay una solución o se da unde algo bien, nosExplicó que la economía si bien no está en recesión, lo que refleja eldees deporque no tiene energía para continuar su paso.Por su parte, la presidenta del IMEF,, hizo énfasis en que se deben cumplirpara poder declarar que la economía está en recesión.Se tienen que darpara poder determinar la caída del producto interno bruto (PIB), señaló.En estos momentos,, lo que se observa es que hayen elRubli añadió que no ayuda en nada elen materia judicial y elcon resoluciones como la de lade Justicia de la Nación relacionada con el congelamiento de cuentas bancarias, de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.ponderó que eldelrefleja unen el que prevalecieron las condiciones de atonía.De acuerdo con cifras oportunas, en eldel año el PIB tuvo una contracción secuencial significativa, conen todas las grandes divisiones de actividad, mencionó.Estableció que, si bien se anticipa que en lo que resta del año se dará unarespecto a la caída del, la cual estará impulsada por la realización dely por posturas fiscal y monetaria más acomodaticias, el crecimiento de la economía mexicana en 2026 seguirá siendo débil.