Si piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo nos gobernamos, pues somos un pueblo que ama la libertad y soberanía y que están dispuestos a defenderla. Advirtió que "quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota".

Esto, en medio de las diferencias con el gobierno de Estados Unidos tras su solicitud de detención y extradición del hoy exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico.

Al encabezar la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la jefa del Ejecutivo federal también advirtió que están destinados a la derrota quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, así como aquellos quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades.

"Ninguna potencia extranjera nos va decir cómo nos gobernamos. Somos un pueblo que ama su libertad y estamos dispuestos siempre a defenderla".

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"Quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota; a quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota; a quienes creen que el pueblo es tonto están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota, están destinados a la derrota; a quienes odian, están destinados a la derrota moral; a quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota".