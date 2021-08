Siguen sin darme acceso a la carpeta de investigación, acusa Anaya

l excandidato presidencial, Ricardo Anaya, aseguró a cuatro días de su audiencia sigue sin tener acceso a la carpeta de investigación que hay en su contra en la Fiscalía General de la República.

A través de un mensaje en Twitter, indicó que ha pedido acceso a la carpeta 11 veces; "tengo derecho a saber de qué me acusa la Fiscalía de López Obrador", escribió.

"SIGUEN SIN DARME ACCESO. ¿A qué le temes AMLO? El marrullero y chueco ERES TÚ", agregó.

El jueves pasado la audiencia inicial, donde compareció Anaya ante un juzgado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México fue suspendida debido a que se comprobó que el panista queretano no tuvo acceso al expediente donde se le acusa de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Anaya Cortés enfrenta un proceso ante la FGR por los señalamientos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, hiciera del excandidato presidencial, al declarar en agosto del año pasado que se le habrían entregado más de 6 millones de pesos al panista para votar a favor de la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Días atrás, Anaya anunció su "exilio" por lo que considera una "persecución política" del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra quien perdió en las elecciones de 2018.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó el jueves que en realidad Anaya lleva fuera del país desde el pasado 5 de julio, presuntamente en Estados Unidos.

Un juez de control aplazó el jueves pasado la audiencia inicial contra Anaya, en la que el político participó por videoconferencia, al considerar que el acusado no tuvo acceso a la carpeta de investigación.

El caso Odebrecht estalló el año pasado en México con la extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos, quien implicó en la trama al Gobierno anterior y a legisladores de la oposición.

Caso Anaya, corrupción a nivel Estado: Gertz

El caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya no se trata de una persona que recibió dinero o votó en un sentido, sino una corrupción a nivel Estado para entregar bienes de la nación, aseguró el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Sin mencionar el nombre de Anaya, pero a pregunta expresa de senadores de Morena sobre el caso en contra del panista, quien salió del país esta semana, el fiscal expuso: "Hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces, que no es el caso de una persona que recibió un dinero y que votó en un sentido".

Dijo que se trata de corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir dinero. "Eso es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante", señaló.

Aseguró que no es como lo quieren plantear quienes hacen defensa de este caso, "que me parece francamente deleznable".

Gertz Manero subrayó que este, ligado al caso Odebrecht, es un asunto de fondo de la nación mexicana. "Es un asunto del patrimonio de todos los mexicanos y afortunadamente los hemos ido procesando y trayendo de nuevo a México y hemos obtenido órdenes de aprehensión.

Expuso que este caso es parte del llamado Odebrecht, empresa transnacional que, dijo, vino a México a corromper todo el sistema político y apoderarse de los recursos petroleros de nuestro país. "Eso no lo digo yo, lo reconocieron los propios funcionarios de Odebrecht en cortes y juzgados de toda América Latina.