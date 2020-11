Sin avance, caso del feminicidio de Abril Pérez

Las autoridades locales de investigación muestran un nulo avance en la resolución del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, ocurrido en noviembre de 2019, y aunque de momento hay dos detenidos, que a decir de las indagatorias fueron quienes supuestamente asesinaron a la mujer, sobre el autor intelectual no hay una sola imputación directa.

Actualmente, Rodolfo Daniel "B" y Juan Carlos "R" están detenidos en el Reclusorio Norte e imputados por este homicidio y aunque, tanto la familia como las autoridades sospechan que el autor intelectual del crimen podría ser su expareja, Juan Carlos "G", ambos detenidos no han querido revelar alguna relación con él, ni siquiera lo han imputado o mencionado como el supuesto responsable del crimen.

El exesposo de la víctima sigue prófugo a un año de los hechos, aunque ya es buscado hasta por la Interpol en Estados Unidos, donde se cree que está refugiado.

Las investigaciones al respecto relacionan a los imputados con dicho crimen, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana asegurara que intervino comunicaciones de los sospechosos con una tercera persona supuestamente cercana a Juan Carlos; sin embargo, ninguno ha admitido haber sido contratado como sicario para asesinar a la mujer el 25 de noviembre de 2019.

En octubre de 2019, la fiscalía capitalina detuvo a otros dos sospechosos: Alejandro "N", "El Carnal", y Óscar "N", "El Oso", a quienes ha intentado relacionar con el grupo delictivo que encabezaban los posibles homicidas de Abril.

Ambos siguen en prisión sólo por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, mientras la Policía de Investigación continúa con su trabajo para obtener mayores datos para relacionarlos con el feminicidio.

La familia de la víctima teme que los imputados queden libres, pues de momento, no se tiene nada en concreto en contra de ellos. Fuentes cercanas al caso revelaron que a un año del ataque no existe orden de aprehensión por el feminicidio y tampoco por tentativa de feminicidio.