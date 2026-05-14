Sinaloenses protestan por cobros excesivos en tarifas de luz CFE

CULIACÁN, Sin., mayo 14 (EL UNIVERSAL).-

que se quejan de los

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que les impone la, con pancartas en sesión del Congreso del Estado, exigieron la intervención de los diputados para gozar de un subsidio mínimo de siete meses y una revisión a las tarifas.Conmás reciente por consumos de energía eléctrica, en los que se percibe que se lescon relación al mismo periodo del año pasado, demandaron que la paraestatal aclare esteen las tarifas., quien se identificó como la persona quede ciudadanos que se ven afectados en su patrimonio al ver sus recibos de pago por el suministro eléctrico se disparó en forma desproporcionada, pidió a los legisladores locales poner un alto a los abusos que se cometan con las tarifas.Comentó que, pese a que desde hace varios años se goza de unde verano que entra en vigor en mayo, con el equivalente a la, los cobros recientes aumentaron más del doble con relación a los recibos del año pasado.La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado,, externó que en forma reciente la, tuvo una reunión con el superintendente de la, en la que le planteó las quejas que se multiplican.Comentó que uno de los datos que conocen es que laen meses anteriores, sobre todo en el medio rural,a las comunidades para dar, por lo que existe un acumulado y, al efectuarse el ajuste, se elevaron los cobros.Pero indicó que desde hace varias semanas ya se envió unapara que se les brinde un informe sobre la situación que prevalece con elpor consumos eléctricos domésticos.