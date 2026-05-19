Sindicato de controladores aéreos anuncia huelga a un mes del Mundial 2026
Huelga podría afectar operaciones aéreas durante la Copa Mundial de Futbol en México.
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- A menos de un mes para que comience el Mundial, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) anunció que presentará un llamamiento a huelga debido al "silencio e indiferencia" de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sindicato denuncia condiciones laborales y anuncia huelga
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el gremio señaló que la decisión responde a la falta de atención de las autoridades a diversas demandas laborales y estructurales que, afirman, se han agravado en los últimos años.
"Durante nuestro XVI Congreso Nacional, la voz del gremio fue clara y unánime", indicó el sindicato, al asegurar que los controladores han mantenido "su compromiso con la seguridad y eficiencia del espacio aéreo nacional", pese a la falta de respuesta institucional.
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Principales denuncias y proceso legal
Entre las principales problemáticas denunciadas por Sinacta destacan:
-Más de 19 controladores operan sin el nombramiento oficial
-Pérdida acumulada del 30% de su salario
-Turnos extenuantes
-Obstáculos para el desarrollo profesional y falta de capacitación en nuevas tecnologías y procedimientos
En consecuencia, el sindicato informó acudirá al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para iniciar formalmente el proceso legal de emplazamiento a huelga.
"Este acto no es un paso que demos a la ligera, sino un recurso legal y legítimo para exigir que el Estado nos garantice las condiciones salariales y estructurales mínimas para ejercer nuestra profesión. Hemos agotado la paciencia, pero no la convicción.", expone la organización en el documento.
Impacto en la aviación y llamado a diálogo
Esta advertencia ocurre en un momento clave para la aviación nacional, debido al incremento esperado en el flujo de pasajeros y operaciones aéreas con motivo de la Copa Mundial de Futbol.
El conflicto laboral podría generar presión adicional sobre un sistema que ya enfrenta retos operativos y de saturación en distintos aeropuertos del país.
Los controladores aéreos son responsables de coordinar y mantener la separación segura entre aeronaves, así como de gestionar despegues, aterrizajes y rutas en el espacio aéreo.
Sinacta sostuvo que la huelga busca abrir una mesa de diálogo "real y con compromisos por escrito" con las autoridades federales.
Mientras tanto, el gremio aseguró que continuará informando sobre el avance del proceso legal y reiteró el llamado a la unidad entre sus agremiados.
"Mantengamos la frente en alto y la unidad intacta. Sabemos la enorme responsabilidad que llevamos en los hombros cada vez que nos sentamos en la posición", concluyó el sindicato.
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