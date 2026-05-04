Sismo en Oaxaca activa alerta en la CDMX

Un seismo de 6 grados en la escala Richter se registró este lunes en México a las 9:19 hora local (15:19 GMT), sin que hasta el momento se reporten víctimas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El seismo tuvo su epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, y no se han registrado por el momento daños materiales o pérdidas humanas.

"Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo", señaló en redes sociales la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad señaló que a partir de este evento se mantienen comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para "realizar una evaluación preliminar de la zona".

El seismo ocurre apenas unos días antes de que se realice un simulacro nacional, que se llevará a cabo el próximo 6 mayo, con el objetivo de fomentar la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población, por lo que se activará la alerta sísmica en altavoces, teléfonos móviles, radio y televisión, simulando un seismo de magnitud 8,2.

¿Por qué no sonó la alerta en celulares de CDMX?

La mañana de este lunes 4 de mayo de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.6 al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, que se percibió en la Ciudad de México.

Sin embargo, los capitalinos advirtieron que en esta ocasión no sonó la alerta de los celulares como ocurrió en otros sismos.

Ante esto, la Agencia de Transformación Digital (ATDT) del Gobierno de México dio a conocer que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido como parte de la preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo.

"El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento", precisó la Agencia.

Este fin de semana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ofreció una conferencia de prensa, en la que invitó a las y los vecinos a participar en el simulacro de sismo que tendrá lugar este miércoles.

Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Pf 10 km pic.twitter.com/HkHsP6EkYD — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 4, 2026

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