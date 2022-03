"Sistema electoral no necesita reforma"

Ciudad de México.- El sistema electoral que tiene México funciona bien, no es necesaria una reforma y menos si es con intencionalidad y rencor, afirmó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Córdova Vianello coincide en que se revisen las reglas del juego, sólo que es necesario advertir el tiempo en que se hacen. Hoy, aclaró, no es el mejor momento para cambiar lo que hay, es inconveniente. Pero si se va a hacer, subrayó, que no se haga con intencionalidad política y mucho menos con el rencor y la animadversión a las reglas vigentes.

Hoy, lamentablemente vivimos tiempos de tramposos, pero eso no se resuelve con reformas electorales, se resuelve con el apego a la ley y hacer vigente el principio del Estado de derecho.

¿Cómo va la organización de la consulta de revocación de mandato?

— La revocación de mandato va muy bien desde el punto de vista de la organización, una vez más estamos teniendo una gran respuesta ciudadana. Lamentablemente en la dimensión litigiosa y en la dimensión estrictamente política, está ocurriendo algo muy lamentable, porque nunca en la historia de la autoridad electoral, un ejercicio había sido tan contestado, pero sobre todo, tan impugnado como éste.

Pero afortunadamente la ciudadanía, el 10 de abril, va a contar con todos los mecanismos para poder votar libremente.

¿Quién es el blanco: el INE o Lorenzo Córdova?

— En el INE no somos contraparte de nadie, no somos contraparte del gobierno, no somos contraparte del partido. El INE es el árbitro de la contienda y de la organización y función, por eso es importante no caer en el juego en el que se nos quiere hacer caer, en la trampa, para decirlo sin medias tintas, en las que quieren colocar al INE.

El INE va a seguir trabajando para la ciudadanía y sin confrontarse con ninguna fuerza y ningún actor político, eso no significa que el INE no aplique la ley como algunos quisieran y tampoco que va a dejar pasar las mentiras que se están tratando de construir, va a seguir explicando y a desmentir esa narrativa de postverdad cargada de falacias.