Slim Domit llama a reducir dependencia del gobierno en México

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- En momentos de cambios tecnológicos y de esta nueva era, es importante que además de los avances económicos haya un cambio social en el que se dependa cada vez menos del gobierno, señaló Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil Telmex.

Slim Domit sobre dependencia social y educación

Dijo que se observan transformaciones en el mundo donde habrá una era inclusiva con muchas oportunidades, gracias a la mayor conectividad, habrá oportunidades y en medio de los acontecimientos actuales hay que saber darle una dimensión a lo que sucede.

Durante el "IX Congreso Iberoamericano Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)", añadió que "la economía se ha multiplicado muchas veces, la pobreza se ha reducido, aunque queda todavía un gran tema por resolver pues la reducción comparada con el año en que yo nací, pues ha sido muy grande.

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"La mortalidad infantil ha tenido reducciones drásticas también. Entonces, cada transformación y cada era te permite como sociedad poder entrar a una nueva etapa a una etapa de desarrollo y crecimiento" y en estos momentos estamos viendo un desarrollo basado en la conectividad.

México y su papel en la economía con Estados Unidos

Dijo que "en la parte social...creo que cada vez va a depender menos de que el gobierno o el Estado nos tenga que estar dando todo y nosotros tener esa iniciativa por aprender más, por buscar canales distintos de comunicación".

Comentó que en el tema de la educación habrá cambios, "más va a depender de nosotros y menos que alguien nos dé o nos enseñe las cosas".

Explicó que "de lo que estudié en toda mi vida de estudiante, pues lo que me ha servido para lo que soy, pues es relativamente poco. Obviamente tienes un proceso de formación y de valores, etcétera. Pero, por ejemplo, yo estudié administración de empresas. Todas las materias que llevé en sistemas, durante 4 años y medio hoy no existen, son lenguajes de programación que hoy no existen".

Expuso que la tecnología actual permite tener acceso digital a mucha información, lo que le permitirá a las personas prepararse mejor y estar actualizado.

"Hoy un niño en una comunidad muy pobre, marginada, conectado está viendo la misma información que un niño en la mejor escuela del mundo, con la inteligencia artificial va a poder tener tutores en línea de acuerdo a su modelo de aprendizaje".

México fundamental para EU

Slim Domit dijo que, para Estados Unidos, la economía mexicana es fundamental ya que se necesita tener estabilidad en las cadenas de suministro.

Dijo que solamente así siendo estables se tendrá "mejor control de la inflación, no por los costos de los productos y es la manera de ser competitivos porque si tú te llevas la fabricación de automóviles completa Estados Unidos es menos competitivo por el costo humano, mano de obra, de energía, de todo lo que conocemos".

Aunque el gobierno estadounidense puede dar un apoyo para que pueda comprar los productos americanos será solamente en Estados Unidos, porque en el resto del mundo no.